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16:30, 30 мая 2025Экономика

«Силовые машины» уволили гендиректора за срыв сроков поставок

Гендиректор «Силовых машин» покинул пост из-за срыва сроков поставок продукции
Дмитрий Воронин
Александр Конюхов

Александр Конюхов. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Генеральный директор АО «Силовые машины» Александр Конюхов покинул компанию 30 мая. Как уточняется в сообщении ее пресс-службы, увольнение топ-менеджера связано со срывом сроков поставок продукции.

Производитель энергетического оборудования также уточнил, что Конюхова, который заслуживает благодарности за то, что «проделал большую работу и достиг определенных результатов», сменит на посту гендиректора его бывший заместитель по производству Алексей Подколзин.

Комментируя опыт работы нового руководителя, в «Силовых машинах» отметили, что он долгое трудился в компании «Северсталь», где с 2012 по 2023 год прошел путь от главы проектной группы до директора по планированию производства и логистике.

Как ранее писал «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы к заседанию профильной правкомиссии, 14 проектов модернизации ТЭС в России могут сдвинуть на более поздние сроки на фоне задержки поставок оборудования. В публикации, в частности, упоминалось, что поставки оборудования «Силовых машин» посчитали более приоритетными для проектов «РусГидро» и «ОГК-2». До этого издание сообщало, что энергохолдинг «Интер РАО» подал иск к «Силовым машинам» на 264,7 миллиона рублей, объяснив требования просрочкой поставки оборудования для модернизации одного из энергоблоков Костромской ГРЭС.

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