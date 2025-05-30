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15:23, 30 мая 2025Наука и техника

Среди джунглей нашли древний город майя

The Guardian: В джунглях Гватемалы археологи нашли древний город майя
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Irina and Denis / Shutterstock / Fotodom

На севере Гватемалы археологи нашли древний город майя возрастом почти 3000 лет. Поселение Los Abuelos («Предки») располагается в 21 километре от известного археологического комплекса Уашактун в департаменте Петен и, по словам ученых, было одним из важнейших церемониальных центров своего времени. Об этом сообщает The Guardian.

Город датируется среднепреклассическим периодом (800-500 годы до нашей эры) и занимает площадь около 16 квадратных километров. Здесь обнаружены пирамиды, скульптуры и уникальная система каналов, а также фрески, относящиеся к доклассической эпохе. Название города дали найденные на месте фигуры человекоподобной пары — вероятно, объекты культа предков.

Находка стала результатом совместной экспедиции гватемальских и словацких археологов в малоизученной части парка Уашактун. Особый интерес вызвал 33-метровый храм с росписями и характерной иконографией, ранее не встречавшейся в регионе.

По мнению Министерства культуры Гватемалы, три соседних объекта в этом районе формируют неизвестный ранее «городской треугольник» и позволяют по-новому взглянуть на социальную и ритуальную организацию майя.

Новое открытие дополняет череду археологических находок. В апреле 2025 года ученые также обнаружили алтарь культуры Теотиуакан, подтверждающий древние связи между далекими цивилизациями Мезоамерики.

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