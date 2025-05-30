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17:38, 30 мая 2025Из жизни

Строители нашли деформированный человеческий череп и сравнили его с муравьиной головой

В Аргентине нашли человеческий череп, похожий на муравьиную голову
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Oleksandr_U / Shutterstock / Fotodom

В городе Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка, Аргентина, археологи раскрыли происхождение деформированного человеческого черепа, найденного на стройплощадке. Об этом пишет Heritage Daily.

Необычные останки нашли строители. Они случайно выкопали две урны, в одной из которых и лежал череп, похожий на муравьиную голову. Его фотография завирусилась в интернете и вызвала бурные обсуждения. Кто-то стал утверждать, что странный череп принадлежит биологическому виду, пока неизвестному науке. Другие сравнили находку с тем, как люди обычно представляют инопланетян. Все теории опровергли специалисты.

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Члены группы археологических исследований (GEA) при Школе археологии UNCA объяснили, что найденный череп деформирован намерено. По их словам, в III-XII веках народы Южной Америки обвязывали головы младенцев бинтами и иногда привязывали к ним доски, чтобы кости при росте принимали определенную форму. Получившаяся деформация могла обозначать социальный статус человека или его религиозные убеждения.

Ранее сообщалось, что в Венгрии череп, найденный в старинной церкви, объявили останками легендарного европейского короля Матьяша Корвина. Он известен тем, что при нем средневековое Венгерское королевство достигло пика своего могущества.

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