Сырский поручил расследовать столкновение с военкомами на Украине

Сырский поручил расследовать столкновение с военкомами в Каменце-Подольском

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский поручил расследовать Военной службе правопорядка украинской армии расследовать причины и условия столкновения гражданских с военкомами в Каменце-Подольском. Об этом ведомство сообщило в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Вчера, 29 мая, в городе Каменец-Подольский группа гражданских лиц совершила действия, которые могут быть квалифицированы как препятствование законной деятельности представителей ТЦК (территориального центра комплектования, украинского аналога военкоматов — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении ведомства.

По словам представителей службы правопорядка ВСУ, в ходе произошедшего военнослужащие и гражданские получили травмы. Отмечается, что параллельно с этим расследование ведут правоохранительные органы.

30 мая в Каменце-Подольском на Украине заблокировали автомобиль с насильно мобилизованным мужчиной. Горожане также порезали шины автомобиля военкомов.