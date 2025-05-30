Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:17, 30 мая 2025Путешествия

Туристы из Китая массово устремились на летний отдых в Россию

«Интурист»: 65 процентов туристов из Китая приедут в Россию летом 2025 года
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Туристы из Китая (КНР) массово приедут в Российскую Федерацию (РФ) на летний отдых. Об этом сообщил генеральный директор туроператора «Интурист» Александр Мусихин на пресс-конференции «Летний сезон 2025» Ассоциации туроператоров России (АТОР). Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

По данным спикера, в июне-августе 2025 года 65 процентов распределения въездного организованного турпотока приходятся на жителей КНР. На втором месте оказались арабские страны: ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Катар и Бахрейн — 18 процентов. 8 процентов туристов устремились в Россию из Ирана, а на страны Юго-Восточной Азии и Индию приходится 4 процента от общей массы туристов, 1 процент посещений планируется из Европы.

Материалы по теме:
Отдых в Геленджике в 2025 году: как добраться, цены, куда сходить, чем заняться, где остановиться
Отдых в Геленджике в 2025 году:как добраться, цены, куда сходить, чем заняться, где остановиться
12 марта 2025
Отпуск в Крыму в 2025 году. Цены, курорты, лучшие места для отдыха
Отпуск в Крыму в 2025 году.Цены, курорты, лучшие места для отдыха
29 мая 2025

Всего этим летом страну могут посетить от 800 до 850 тысяч иностранных гостей с целью деловых или туристических поездок.

Ранее сообщалось, что около двух миллионов иностранцев посетили Россию по итогам первого квартала 2025 года. По данным сервиса «Туту», в 2024 году количество приезжих из Китая увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия предупредила об ответе на удар Taurus по ее территории

    Цены на электроэнергию в Германии рухнули

    Верховный суд США разрешил Трампу депортировать 500 тысяч мигрантов

    Небензя призвал Запад выбрать между русофобией и конструктивным диалогом

    Таксист-иностранец надругался над несовершеннолетней россиянкой во время поездки

    Стримера арестовали за похищение бывшей возлюбленной

    Армия России достигла самого высокого темпа наступления с начала 2025 года

    Microsoft решила обанкротиться в России

    Туристка подверглась групповому изнасилованию после ночи в клубе на курорте Испании

    Седьмой за день мирный житель пострадал от удара ВСУ в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости