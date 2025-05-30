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02:02, 30 мая 2025Из жизни

Устроившая секс-марафон модель рассказала о самых странных просьбах подписчиков

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Энни Найт

Энни Найт. Фото: @anniekknight

Австралийская модель, называющая себя самой сексуально активной женщиной страны, рассказала о странных желаниях подписчиков. Об этом сообщает The Tab.

30-летняя Энни Найт, создающая контент на платформе OnlyFans, получила дополнительную известность после того, как устроила секс-марафон, в ходе которого занялась сексом с 583 мужчинами за шесть часов. Теперь австралийка поделилась подробностями общения с подписчиками и назвала самые странные просьбы, которые получала.

Найт утверждает, что ей нередко пишут фетишисты, которых возбуждают пупки и подмышки. «Люди готовы платить за что угодно, — признается модель. — Одни хотят, чтобы я изображала великаншу, другие просят отправить им мои экскременты». Некоторые запросы настолько странные, что нарушают правила OnlyFans, где она зарабатывает около 36 миллионов рублей в месяц.

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Особое недоумение у модели вызывают просьбы, связанные с менструальной кровью. «Я думала, парням это не нравится, но они готовы платить за испачканное белье», — говорит Найт.

Ранее Энни Найт раскрыла, сколько денег ей пришлось потратить на проведение секс-марафона. В расходы вошли зарплаты операторам, помощникам, фотографам и охранникам; плата за аренду помещения и покупка презервативов, балаклав и браслетов участников.

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