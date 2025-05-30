В Госдуме назвали число погибших и раненных из-за ударов ВСУ с начала года детей

Кузнецова: Жертвами ударов ВСУ с начала 2025 года стали 10 российских детей

Жертвами ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории с начала 2025 года стали 10 детей. Число погибших несовершеннолетних назвала зампред Госдумы Анна Кузнецова в ходе визита в Курскую область, пишет РИА Новости.

По ее словам, еще 92 ребенка получили ранения. Парламентарий подчеркнула, что данные предварительные. «Много это или мало? Это страшно», — сказала она журналистам.

Кузнецова также сообщила, что пообщалась с пленными, освобожденными из украинского плена, которые проходят лечение в одной из больниц. По ее словам, есть факты о россиянах, которые не выжили из-за не оказанной во время медпомощи. «Это серьезные преступления, которые требуют внимания на международном уровне», — подчеркнула депутат.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что с января по конец декабря 2024 года от ударов ВСУ ранения получили 4398 мирных граждан, в том числе 285 детей. Жертвами атак со стороны Украины за этот же период стали 785 человек, включая 50 детей.