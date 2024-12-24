Мирошник: с января 4,4 тысячи россиян получили ранения из-за ударов ВСУ

С января 2024 года 4,4 тысячи россиян получили ранения из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«С начала года [от ударов ВСУ] пострадали не менее 5183 мирных жителей: 4398, включая 285 несовершеннолетних, получили ранения», — отметил он. Дипломат добавил, что удары украинских войск с начала года не пережили 785 человек, включая 50 детей.

Мирошник также сообщил, что за неполный 2024 год ВСУ выпустили по российским регионам почти 82,7 тысячи различных боеприпасов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские войска столкнутся с многократно большими разрушениями после атаки дронов на Казань. Глава государства также заявил, что власти Казани восстановят все, что повредили удары ВСУ.