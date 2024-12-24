Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:26, 24 декабря 2024Бывший СССР

В МИД назвали число раненых из-за ударов ВСУ россиян

Мирошник: с января 4,4 тысячи россиян получили ранения из-за ударов ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

С января 2024 года 4,4 тысячи россиян получили ранения из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«С начала года [от ударов ВСУ] пострадали не менее 5183 мирных жителей: 4398, включая 285 несовершеннолетних, получили ранения», — отметил он. Дипломат добавил, что удары украинских войск с начала года не пережили 785 человек, включая 50 детей.

Мирошник также сообщил, что за неполный 2024 год ВСУ выпустили по российским регионам почти 82,7 тысячи различных боеприпасов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские войска столкнутся с многократно большими разрушениями после атаки дронов на Казань. Глава государства также заявил, что власти Казани восстановят все, что повредили удары ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД подтвердили крушение российского судна у берегов Испании

      Запрет на вывоз риса из России продлили на полгода

      Свидетельница по делу Иванова отказалась объяснять происхождение денег на ее счетах

      Медведчук подал на Зеленского заявление в прокуратуру Бельгии из-за попытки подкупа Фицо

      Раскрыт гонорар группы «Моральный кодекс»

      Кармен Электра обнажила грудь в праздничной фотосессии

      В Минобороны рассказали о военно-биологической деятельности США в Африке

      Samsung выпустит меньше складных смартфонов

      В США высказались о готовности Трампа предложить Украине вступить в НАТО

      В Казахстане подтвердили статус партнера БРИКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше