В Крыму нашли тело ушедшей из дома девочки-подростка

СК возбудил дело после обнаружения тела девочки-подростка в Севастополе

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в Крыму девочки-подростка без признаков жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, 15-летняя девочка ушла из дома на Монастырском шоссе в ночь на 29 мая и не вернулась. Ее нашли недалеко от садового товарищества.

Сотрудники правоохранительных органов уже осмотрели место происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Якутии суд арестовал 40-летнего подозреваемого в расправе над женщиной, которую нашли без признаков жизни за остановкой общественного транспорта.