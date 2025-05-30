В Раде назвали условие мобилизации ограниченно годных призывников

Депутат Рады Южанина: На Украине могут мобилизовать ограниченно годных

На Украине могут мобилизовать ограниченно годных к воинской службе призывников, если они не пройдут повторную медкомиссию до 5 июня. Об этом заявила депутат Верховной Рады Нина Южанина, сообщает телеканал «Новости.Live» в Telegram.

Она отметила, что украинцев могут мобилизовать при проверке документов на улице, так как старая норма об ограниченной пригодности к службе утратит силу, а новый статус человек еще не определил.

По словам депутата, многие жители страны до последнего откладывают обновление категории годности, а после получения повестки уже не могут подтвердить свое состояние здоровья.

Ранее стало известно, что ряд сотрудников предприятий на Украине, признанных властями критически важными для экономики, 28 мая потеряют отсрочку от мобилизации. Решения о подтверждении или аннулировании статуса организаций будет принимать специально созданная комиссия при министерстве.