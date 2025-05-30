Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:46, 30 мая 2025Экономика

В России продлили выплаты детям пропавших военнослужащих

Путин продлил выплату детям пропавших военных на весь период их отсутствия
Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Выплату детям без вести пропавших военных продлили на весь период их отсутствия. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Согласно изменениям указа от 26 декабря 2024 г. «О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих», выплата для детей будет осуществляться не в течение шести месяцев с момента соответствующего приказа командира без вести пропавшего военнослужащего, а весь период его отсутствия.

Указ президента подразумевает ежемесячную социальную выплату детям военных, которые были захвачены в плен или пропали без вести. Средства будут выплачиваться в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ.

По словам уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине нашли более шести тысяч человек из числа без вести пропавших. Судьба российских бойцов стала известна в результате совместной работы аппаратов уполномоченного по правам человека России и Украины, а также Международного комитета Красного Креста. «По обращениям в связи с пленными и без вести пропавшими уже отработан алгоритм действий», — пояснила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван глава делегации России на переговорах с Украиной в Стамбуле

    Стало известно о разговоре Лаврова с главой МИД Турции

    Назван способ уберечься от опасного растения

    Подозреваемого в расправе над московским следователем задержали за границей

    Потери питьевой воды из-за таяния ледников оценили

    Стало известно о смерти мирных россиян в украинском плену

    Фура с успокаивающей надписью протаранила забор россиянина

    Высмеявшая девочку-квадробера певица рассказала о последствиях скандала

    Эксперты назвали причину более частых нападений змей на людей

    Rocket Lab сосредоточится на производстве военных спутников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости