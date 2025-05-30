В России продлили выплаты детям пропавших военнослужащих

Путин продлил выплату детям пропавших военных на весь период их отсутствия

Выплату детям без вести пропавших военных продлили на весь период их отсутствия. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Согласно изменениям указа от 26 декабря 2024 г. «О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих», выплата для детей будет осуществляться не в течение шести месяцев с момента соответствующего приказа командира без вести пропавшего военнослужащего, а весь период его отсутствия.

Указ президента подразумевает ежемесячную социальную выплату детям военных, которые были захвачены в плен или пропали без вести. Средства будут выплачиваться в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ.

По словам уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине нашли более шести тысяч человек из числа без вести пропавших. Судьба российских бойцов стала известна в результате совместной работы аппаратов уполномоченного по правам человека России и Украины, а также Международного комитета Красного Креста. «По обращениям в связи с пленными и без вести пропавшими уже отработан алгоритм действий», — пояснила она.