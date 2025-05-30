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11:48, 30 мая 2025Россия

В российском городе взорвавшийся водонагреватель разнес подъезд дома

В городе Спасск-Дальний взорвавшийся водонагреватель разнес подъезд дома
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В городе Спасск-Дальний в Приморском крае взорвавшийся водонагреватель разнес подъезд жилого дома. Об этом стало известно «Подъему».

По данным российского издания, ЧП произошло в четырехэтажном кирпичном доме. В результате взрыва никто из жильцов не пострадал, их эвакуировали.

Для горожан развернули пункт временного размещения.

До этого сообщалось, что в Батайске рядом с детским домом взорвалась палатка с шаурмой. Тогда в результате случившегося никто не пострадал.

Еще раньше стало известно о взрыве в многоэтажном доме в Липецке. Одна жительница получила ожоги I и II степени ушных раковин, лба и верхних конечностей. Ее оперативно доставили в больницу.

ЖЗЛ
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