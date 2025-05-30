В Саудовской Аравии призвали Иран принять предложение США по ядерной сделке

Reuters: В Саудовской Аравии призвали Иран принять предложение США

Глава Минобороны Саудовской Аравии принц Халед бен Сальман Аль Сауд обратился к властям Ирана. Министр попросил принять предложение США по ядерной сделке или осознать риск возможного израильского удара, утверждает Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечается, в прошлом месяце глава МО Саудовской Аравии во время визита в исламскую республику сказал группе иранских чиновников, что команда главы США Дональда Трампа хочет достичь соглашения. При этом окно для дипломатии может быстро закрыться.

Так, Халед бен Сальман Аль Сауд указал, что лучше заключить сделку, чем столкнуться с возможностью израильской атаки.

Однако позже представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи «категорически отверг» сообщение агентства Reuters, передает издание Fars.

Ранее издание WSJ написало, что Израиль обеспокоен, что администрация Дональда Трампа может согласиться на сделку с Ираном, которая не лишит Тегеран возможности производить ядерное оружие, но ограничит возможность военных действий Тель-Авива.

Также ранее сообщалось, что американский чиновник заявил, что Штаты готовятся предоставить Ирану «перечень условий», который будет включать прекращение обогащения урана.