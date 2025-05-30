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22:57, 30 мая 2025Россия

В Совфеде прокомментировали договороспособность Украины

Карасин: Споры Украины о дате встречи подчеркивают ее недоговороспособность
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Споры Украины о дате новой встречи делегаций в Стамбуле подчеркивают ее недоговороспособность. Так ситуацию прокомментировал сенатор, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

«Мелкотравчатая возня киевской власти вокруг даты новой встречи в Стамбуле является яркой иллюстрацией степени ее договороспособности. Можно себе представить, как будет вести себя делегация Киева, когда речь зайдет о существе позиций на переговорах», — написал Карасин.

Сенатор отметил, что во время переговоров «кульбиты могут быть впечатляющие».

Ранее Владимир Рогов заявил, что поведение украинского лидера Владимира Зеленского не демонстрирует реальной готовности к переговорам и больше напоминает ситуацию из анекдота. Он считает, что политик пытается провокациями, истериками и громкими заявлениями устроить шоу, «попутно во всем обвиняя Россию».

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