Боец Малай показал костер инквизиции для ВСУ

Военнослужащий спецназа «Ахмат» показал «костер инквизиции» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообветствующий пост появился в Telegram-канале подразделения «Дневник Мракоборцев Z».

Боец группы Аида с позывным Малай записал короткий ролик на фоне сильного возгорания. Он опроверг мнение, будто на переднем крае специальной военой операции (СВО) «очень холодно». «Я бы не сказал, что у нас очень холодно. Можем посмотреть, что творится сзади. Творится очень большой пожар. Там мы жгем свиней, наших непобратимов, которые все рвутся куда-то и говорят что-то непонятное», — сказал военный. Где и когда было снято видео, не раскрывается.

Ранее в группе Аида подсчитали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потратили вооружений на четыре миллиона долларов в попытках уничтожить это подразделение. По бойцам, среди прочего, запускались управляемые авиабомбы JDAM, высокоточные управляемые артиллерийские снаряды Excalibur и ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.