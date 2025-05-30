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01:26, 30 мая 2025Бывший СССР

В спецназе «Ахмат» показали «костер инквизиции» для ВСУ

Боец Малай показал костер инквизиции для ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Военнослужащий спецназа «Ахмат» показал «костер инквизиции» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообветствующий пост появился в Telegram-канале подразделения «Дневник Мракоборцев Z».

Боец группы Аида с позывным Малай записал короткий ролик на фоне сильного возгорания. Он опроверг мнение, будто на переднем крае специальной военой операции (СВО) «очень холодно». «Я бы не сказал, что у нас очень холодно. Можем посмотреть, что творится сзади. Творится очень большой пожар. Там мы жгем свиней, наших непобратимов, которые все рвутся куда-то и говорят что-то непонятное», — сказал военный. Где и когда было снято видео, не раскрывается.

Ранее в группе Аида подсчитали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потратили вооружений на четыре миллиона долларов в попытках уничтожить это подразделение. По бойцам, среди прочего, запускались управляемые авиабомбы JDAM, высокоточные управляемые артиллерийские снаряды Excalibur и ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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