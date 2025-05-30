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00:17, 30 мая 2025Мир

В США раскрыли последствия отказа Зеленского от переговоров

Сакс: Украина потеряет Одессу, если не согласится остановить конфликт сейчас
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Украина может потерять Одессу, если не достигнет мира с Россией. Последствия возможного отказа украинского президента Владимира Зеленского от переговоров раскрыл американский экономист Джеффри Сакс в интервью ТАСС.

«Если война продолжится, то Украина потеряет не только гораздо больше жизней, но и гораздо больше территорий. В итоге она может быть полностью разгромлена, потерять все побережье Черного моря, Одессу и многое другое», — сказал он.

По его словам, конфликт, вероятнее всего, продолжится, так как Киев не хочет мира, а президент США Дональд Трамп в конечном итоге поддастся доминирующей на Западе точке зрения о том, что «войну нужно продолжать».

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский призвал Зеленского сделать все возможное для завершения конфликта с Россией. «По сути, Трамп сказал Зеленскому заткнуться и делать все для достижения мира, иначе Украина перестанет существовать», — написал он.

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