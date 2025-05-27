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22:44, 27 мая 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли последствия отказа Зеленского завершить конфликт

Дубинский: Украина перестанет существовать, если Зеленский не завершит конфликт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Peter / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен сделать все возможное для завершения конфликта с Россией.

По его словам, в противном случае Украина может прекратить свое существование. «По сути, [президент США Дональд] Трамп сказал Зеленскому заткнуться и делать все для достижения мира, иначе Украина перестанет существовать», — написал депутат.

Дубинский считает, что если условия России о прекращении огня будут «хоть сколь-нибудь приемлемы», Трамп заставит Зеленского принять их.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский хочет уничтожить Украину. Его цель заключается в снятии с себя ответственности перед государством, считает он. «Если Украины нет, ответственности у него нет», — отметил он.

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