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17:20, 30 мая 2025Мир

В США задержали сотрудника военной разведки

Минюст США: Сотрудник военной разведки арестован за передачу секретных данных
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernd Weißbrod / Reuters

Сотрудник военной разведки Натан Лаатч был арестован властями США по обвинению в передаче секретных данных. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

«Сегодня был арестован ИТ-специалист, работающий в Агентстве военной разведки (DIA), за попытку передать информацию по вопросам национальной обороны офицеру или агенту иностранного правительства. Натан Вилас Лаач, 28 лет, из Александрии, штат Вирджиния, был арестован сегодня в северной части штата», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что он был задержан в ходе очередной процедуры передачи документов представителю иностранного государства.

23 января сотрудники ФСБ задержали 40-летнего гражданина России Дмитрия Шатресова при попытке передачи секретных материалов представителю американской разведки в январе 2024 года. По данным силового ведомства, он получил незаконным путем материалы, содержащие государственную тайну, и собирался передать их разведке США.

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