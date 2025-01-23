Работавший на американскую разведку россиянин попал на видео ФСБ

ФСБ показала видео задержания россиянина Шатресова за госизмену в пользу США

Приговоренный к 17 годам колонии за госизмену россиянин шпионил в пользу США

Начало событий в новости Приговоренный к 17 годам колонии за госизмену россиянин шпионил в пользу США

Сотрудники ФСБ задержали 40-летнего гражданина России Дмитрия Шатресова при попытке передачи секретных материалов представителю американской разведки в январе 2024 года. Оперативное видео его поимки предоставили «Ленте.ру» в управлении ведомства по Москве и Московской области.

На кадрах виден идущий длинноволосый человек, к нему подходят силовики и усаживают в служебный автомобиль. Там правоохранители представляются ему. Мужчину ведут в здание ФСБ, а затем он показан в стеклянном аквариуме суда при оглашении приговора.

По данным ФСБ, Шатресов получил незаконным путем материалы, содержащие государственную тайну, и собирался передать их разведке США.

22 января Мосгорсуд признал его виновным по статье 275 УК РФ («Госизмена») и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 100 тысяч рублей.