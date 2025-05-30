В США заявили о неготовности Зеленского к миру на Украине

RS: Зеленский показал, что несерьезно относится к призывам США насчет Украины

Требование украинского лидера Владимира Зеленского о новой финансовой помощи со сторон\ы западных стран свидетельствует об игнорировании призывов Соединенных Штатов к мирному урегулированию конфликта. Об этом написало издание Responsible Statecraft (RS).

«Данный запрос — явный сигнал неготовности Киева к диалогу. Украинское руководство намерено продолжать военные действия за счет европейского финансирования», — указано в статье.

По мнению автора материала, действия Владимира Зеленского продиктованы стремлением сохранить власть и снизить личные риски.

Ранее Владимир Рогов заявил, что поведение Владимира Зеленского не демонстрирует реальную готовность к переговорам и больше напоминает ситуацию из анекдота. Он считает, что политик пытается провокациями, истериками и громкими заявлениями устроить шоу, «попутно во всем обвиняя Россию».

В свою очередь, в МИД РФ рассказали, что возросшая интенсивность ударов Вооруженных сил Украины по Белгородской области говорит об «истинном стремлении» президента Украины к миру.