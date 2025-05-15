Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:53, 15 мая 2025Бывший СССР

В МИД России дали оценку желанию Зеленского к достижению мира

Мирошник: Удары по Белгородчине показывают истинное стремление Зеленского к миру
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Возросшая интенсивность ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области говорит об «истинном стремлении» президента Украины Владимира Зеленского к миру. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

По его словам, Зеленский упрекает всех в том, что только он стремиться к миру. При этом, добавил Мирошник, Украина делает все для того, чтобы ни диалога, ни мирного регулирования не состоялось.

Ранее были публикованы кадры с места переговоров России и Украины. 15 марта страны проведут переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле по вопросу урегулирования конфликта.

До этого депутат Госдумы Светлана Журова сообщила, что перемирие с Украиной может быть заключено на переговорах в Стамбуле. Она добавила, что лучшим сценарием является тот, при котором боевые действия прекращаются, по крайней мере, на время ведения переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина намерена обсуждать только одну тему на переговорах в Стамбуле. Чего хочет Киев?

    Первоклассница установила рекорд России по отжиманиям

    Марьяна Ро прогулялась по улице в откровенном комбинезоне

    Стало известно о представителях США на переговорах в Стамбуле

    В ЖК «Новое Внуково» зафиксировали случаи отравления собак догхантерами

    Названа возможная цель переговоров Зеленского с Эрдоганом

    Цены на нефть упали

    Турция раскрыла планируемое обсуждение Эрдогана и Зеленского

    Авербух ответил на обвинения в пошлом комментарии о 15-летней звезде «Папиных дочек»

    Пассажиров самолета выгнали с рейса из-за загадочной сыпи у ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости