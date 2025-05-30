В тампонах нашли грозящие раком вещества

В Великобритании в тампонах нашли опасный уровень пестицидов

В Великобритании в тампонах нашли потенциально грозящие развитием рака вещества — пестициды. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно отчету компаний Pesticide Action Network UK, Women’s Environmental Network и Pesticide Collaboration, следы глифосата (пестицида, связанного с раком) были обнаружены в тампонах в очень высокой концентрации. Исследователи протестировали 15 коробок тампонов популярных брендов из розничных магазинов и нашли глифосат. Этот популярный пестицид содержался в тампонах в одной из коробок в концентрации 0,004 миллиграмма на килограмм, а максимально допустимый уровень содержания глифосата в питьевой воде в Великобритании и Евросоюзе составляет 0,0001 миллиграмма на килограмм — в 40 раз меньше.

По словам авторов отчета, химические вещества, всасываемые через слизистую оболочку, напрямую попадают в кровоток, минуя системы детоксикации организма, а значит, даже небольшие следы химических веществ в тампонах могут представлять опасность для здоровья.

Обзор Международного агентства по изучению рака, входящего в состав Всемирной организации здравоохранения, классифицировал глифосат как «вероятно канцерогенный для человека». Это вещество также связывают с развитием болезни Паркинсона. Предположительно, пестицид мог оказаться в тампонах, потому что гербициды используются для выращивания хлопка, из которого и делают гигиенический продукт.

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