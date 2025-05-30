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15:28, 30 мая 2025Бывший СССР

В ВСУ призвали не рассчитывать на западные гарантии безопасности

Основатель «Азова» Билецкий призвал не рассчитывать на гарантии безопасности
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украина не должна рассчитывать на гарантии безопасности от своих союзников или миротворцев после завершения конфликта. К этому призвал основатель 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), командир 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью YouTube-каналу «Отдушивдушу».

Он также подчеркнул, что Украина должна сама решать, какой мир с Россией ей нужен. По словам военнослужащего, для этого украинским военным необходимо как минимум сделать патовой ситуацию на линии фронта.

«У нас есть инструмент — вооруженные силы. Его достаточно, чтобы относительно сдерживать россиян, но он может быть более эффективным», — сказал Билецкий.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что президент Владимир Зеленский продвигает Андрея Билецкого, чтобы создать из него конкурента для бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на будущих выборах. По мнению журналистов, продвигающие военнослужащего деятели должны привести его к должности в Министерстве обороны Украины.

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