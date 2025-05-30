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15:59, 30 мая 2025Экономика

Потери питьевой воды из-за таяния ледников оценили

Из-за ускоренного таяния ледников мир потерял более 600 гигатонн питьевой воды
Виктория Клабукова

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

В результате ускоренного таяния ледников мир потерял более 600 гигатонн питьевой воды. Последствия глобального потепления оценил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе пленарного заседания Первой международной конференции высокого уровня по сохранению ледников в Душанбе, передает пресс-служба главы государства.

Данные приведены за 2023 год, когда было зафиксировано самое большое годовое снижение объема ледников. «Этот тревожный процесс не имеет аналогов в истории человечества», — отмечается в опубликованном заявлении. По всей планете на фоне глобального потепления исчезло около трети горных ледников. При этом если среднемировая температура повысится на два градуса, растает еще треть ледников.

Как напоминает Рахмон, таяние ледников сокращает площадь суши, провоцирует наводнения и вынуждает людей мигрировать. Кроме того, ледники и вечная мерзлота обеспечивают циркуляцию океанических течений и регулируют климатические процессы на планете. Президент призвал к принятию экстренных мер и соблюдению целевого порога роста температуры в 1,5 градуса, установленного Парижским соглашением.

Ранее Всемирная метеорологическая организация спрогнозировала, что среднемировая температура станет на 1,2-1,9 градуса выше среднего показателя в доиндустриальный период. Такая тенденция приведет к учащению засух, волн жары, экстремальных осадков, таянию ледяных щитов, морского льда и ледников, нагреванию океана и повышению уровня моря.

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