Миру предрекли еще больше засух и экстремальных осадков

ВМО: Температура на Земле вырастет на 1,2-1,9 градуса до 2029 года

Среднегодовая глобальная средняя температура на Земле в ближайшие пять лет будет на 1,2-1,9 градуса выше, чем за 1850-1900 годы (доиндустриальный период). Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО).

В ближайшие пять лет на Земле ожидается сохранение температуры на рекордном или близком к рекордному уровню. Это приведет к учащению засух, волн жары, экстремальных осадков, таянию ледяных щитов, морского льда и ледников, нагреванию океана и повышению уровня моря.

Отмечается, что с вероятностью 80 процентов хотя бы один из следующих пяти лет превзойдет 2024 год как самый теплый за всю историю наблюдений. С вероятностью 86 процентов по крайней мере в течение одного из следующих пяти лет температура воздуха будет более чем на 1,5 градуса выше среднего показателя за 1850-1900 годы. С вероятностью в 70 процентов среднее за пять лет превышение температуры в 2025-2029 годах составит более 1,5 градуса. Темпы потепления в Арктике при этом продолжат опережать среднемировые значения более чем в три с половиной раза.

Ожидаемый режим осадков с мая по сентябрь в 2025-2029 годах по сравнению с 1991-2020 годами предполагает более влажные, чем в среднем, условия в африканском Сахеле, Северной Европе, на Аляске и в Северной Сибири, а также более сухие, чем в среднем, условия в этом сезоне на Амазонке.

Ранее австралийские ученые пришли к выводу, что, если глобальное потепление не остановится и температура на планете вырастет на 4 градуса, это сильно ударит по мировой экономике. Средний ВВП на душу населения по всему миру сократится на 16 процентов, даже если потепление будет удерживаться на отметке в два градуса выше доиндустриального уровня.