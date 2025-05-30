Врач назвал важное условие при отказе от курения

Врач Макаров: Физическая активность нужна для успешного отказа от курения

Сильное желание закурить у тех, кто бросает эту вредную привычку, длится не более пяти минут, рассказал заведующий отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Дмитрий Макаров. Способ преодолеть тягу к никотину он назвал в беседе с aif.ru.

По словам Макарова, перед отказом от курения нужно продумать, чем отвлекать себя в период сильной тяги к никотину. Он отметил, что желание закурить обычно не длится долго. Отвлечься от него помогает дыхательная гимнастика или увлекательное дело.

Еще одним важным условием для успешного отказа от курения врач назвал физическую активность. По его словам, подойдут любые занятия, которые приносят удовольствие — занятия в тренажерном зале, плавание, ходьба, велопрогулки. «Хорошая физическая нагрузка — это источник эндорфинов, как раз в замену тех, что обеспечивает никотин», — заявил Макаров.

Специалист также посоветовал составить список причин, по которым возникло желание отказаться от табака, а в отдельный столбик записать причины, подталкивающие к курению — скука, стресс, необходимость сосредоточиться. «Осознав причины, проще будет придумать способы, как их избежать», — считает врач.

Также Макаров призвал не стеснять обращаться за поддержкой к родственникам, друзьям или медицинским специалистам. Также, по его мнению, полезно читать книги об отказе от курения.

Ранее главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе Алиса Мамаева подсчитала, что каждая выкуренная сигарета отнимает 11 минут жизни. Кроме того, по ее словам, курящие сотрудники тратят около двух часов в неделю на свою привычку.