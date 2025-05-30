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09:26, 30 мая 2025Россия

Вызвавший обсуждение в сети своими фото депутат изменился в зоне СВО

Красноярский депутат Енджиевский вернулся из зоны СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Захара Енджиевского

Депутат заксобрания Красноярского края Захар Енджиевский, фото которого вызвали обсуждение в сети, вернулся со специальной военной операции (СВО) на Украине. На передовой он сильно изменился, пишет NGS24.RU.

Политик подписал контракт с Минобороны и ушел на фронт осенью 2024 года. Тогда часть интернет-пользователей обратила внимание на его большой вес.

Проведя полгода в зоне СВО, он вернулся в Красноярск значительно похудевшим. Перемены во внешнем виде Енджиевский объяснил постоянным движением. «Ну, знаете, когда находишься в рамках боевых заданий на линии боестолкновения, то тренировки сами по себе возникают в процессе работы. Поэтому, наверное, это и способствует моей форме», — поделился он.

По данным издания, депутат проходил службу в подразделении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По возвращении с фронта он подписал еще один контракт с Минобороны и вернется на СВО 10 июня.

Ранее Енджиевский ответил критикам, что не опасается за свое здоровье и готов к службе. Он также рассказал, что уже неоднократно бывал в зоне СВО, так как с 2022 года возит туда гуманитарную помощь.

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