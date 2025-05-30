Женщинам посоветовали продукты для снижения риска рака груди

Онколог Федосейкин посоветовал для профилактики рака груди есть бобовые и овощи

Особой противораковой диеты не существует, но некоторые продукты способствуют снижению риска онкологических заболеваний груди, заявил онколог-маммолог, хирург в клинике Everon Виктор Федосейкин. Такое мнение он выразил в беседе с «Лентой.ру».

Для профилактики рака груди врач посоветовал отдать предпочтение растительной пище — продуктам, богатым клетчаткой и антиоксидантами. К ним он отнес овощи, фрукты, ягоды, бобовые, продукты из цельных злаков — макароны из твердых сортов пшеницы, хлеб с отрубями, бурый рис. При этом Федосейкин порекомендовал сократить количество фастфуда, полуфабрикатов, продуктов из переработанного мяса (колбас, сосисок, трансжиров) в рационе.

Онколог также отметил, что соя безопасна для женщин. В доказательство своих слов он сослался на последние исследования, которые опровергли расхожее мнение, что употребление тофу и соевого молока повышают риск развития опухолей молочной железы. «Наблюдения показывают, что умеренное употребление сои к подобным эффектам не приводит, более того, соевые продукты даже способны несколько снижать вероятность развития рака молочной железы», — отметил врач.

При этом Федосейкин подчеркнул, что надеяться на то, что только диета способна предотвратить развитие рака молочной железы, не стоит.

Не стоит рассчитывать на то, что суперфуды вроде ягод годжи или куркумы, якобы помогут избежать рака молочной железы. Однако питание должно быть рациональным, разнообразным и сбалансированным, как, например, в средиземноморской или флекситарианской диете Виктор Федосейкин онколог-маммолог, хирург

Ранее кардиолог Елизавета Скородумова предупредила, что некоторые диеты опасны для здоровья. По ее словам, чрезмерные ограничения могут привести к дефициту питательных веществ в организме.

