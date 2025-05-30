Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» умер после лечения в больнице

Народный артист Карелии Александр Лисицын ушел из жизни после тяжелой болезни

Актер Александр Лисицын, известный своими ролями в сериалах «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей», ушел из жизни после болезни. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на театр драмы «Творческая мастерская».

По информации источника, 70-летний народный артист Карелии провел последние дни в больнице, в том числе несколько дней находился в реанимации.

«Последние дни он был в больнице: сначала в реанимации, потом перевели в палату, ему стало плохо, и снова положили в реанимацию», — рассказал собеседник издания.

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