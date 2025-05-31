Аферисты стали притворяться сотрудниками IT-компаний

Директор Бийчук: Аферисты начали притворяться представителями IT-компаний

Аферисты начали притворяться представителями IT-компаний, предлагая жертвам якобы поучаствовать в закрытом тестировании некоторых сервисов. Об этом сообщил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук в беседе с РИА Новости.

«Злоумышленники звонят потенциальной жертве, представляясь тестировщиками или сотрудниками крупной IT-компании, банка или платформы, якобы проводящей закрытое тестирование новой системы. Могут говорить о бета-версии приложения для повышения финансовой безопасности, улучшенной системе переводов, новом уровне защиты данных и так далее», — рассказал Бийчук.

По его словам, участникам тестирования обещают денежное вознаграждение, бонусы и другие поощрения за участие и обратную связь. Позднее, под видом регистрации, у жертв выманивают номер телефона, паспортные данные, логины и коды из СМС.

На финальном этапе жертве присылают ссылку якобы на личный кабинет. В действительности пользователь попадает на фишинговый сайт, что создает риск потерять деньги или предоставить злоумышленникам удаленный доступ к своим ресурсам.

Ранее сообщалось, что мошенники начали вынуждать своих жертв самостоятельно писать в техподдержку, чтобы в итоге получить доступ к их аккаунтам на «Госуслугах».