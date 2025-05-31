Полковник в отставке Кэмп: Британия должна помочь Украине с ядерным оружием

Британия должна помочь Украине в разработке собственного ядерного оружия, заявил британский полковник в отставке Ричард Кэмп, выступая на форуме Black Sea Security Forum в Одессе. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), чьи слова приводит «Политика страны».

По его мнению, Великобритания должна разработать тактическое ядерное оружие, чтобы оно было сдерживающим фактором для России.

«Либо — помочь Украине развить собственный ядерный потенциал, ведь она отказалась от него в обмен на якобы гарантии Запада, которые на деле так и не были выполнены», — добавил экс-полковник.

Ранее стало известно, что в тексте меморандума о сделке по редкоземельным металлам Украины содержится заявление об отказе Киева от ядерного оружия. В подписанном 17 апреля документе США и Украина упомянули стремление обеих стран к достижению устойчивого мира по итогам урегулирования конфликта на Украине.