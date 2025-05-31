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08:02, 31 мая 2025Интернет и СМИ

Экономист дал советы по страховке от участия в преступных схемах

Экономист Семов посоветовал не передавать средства платежей посторонним
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Соблюдение нескольких правил позволит россиянам избежать невольного участия в преступных схемах. Советы по страховке от соучастия в мошенничестве дал председатель комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков Максим Семов в беседе с РИА Новости.

«Средство платежа нельзя передавать посторонним лицам. Нельзя сообщать никакие коды и пароли, связанные с переводами средств и доступами к личным кабинетам. Речь и про банки, и про различные онлайн-сервисы, где есть личные кабинеты граждан», — рассказал Семов.

Эксперт отметил, что не стоит соглашаться на предложения о заработке, переводя чужие деньги через свою карту. Семов предупредил, что в случае поступления на карту сомнительных средств, необходимо сообщить в поддержку банка.

Ранее в ЦБ проинформировали, что в третьем квартале 2024 года мошенники похитили со счетов россиян 9,3 миллиарда рублей, чуть больше 40 процентов из которых пришлось на онлайн-банкинг и переводы, хотя до этого самыми масштабными были потери по операциям с использованием карт.

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