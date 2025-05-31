SC: Лидеры ФРГ, Франции и Британии выясняют, кто ведет себя жестче всех с РФ

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможной отправке дальнобойных ракет Taurus Украине показало, что европейские лидеры (в частности, в Германии, Франции и Великобритании) будто устроили соревнование за звание самого антироссийского политика. В эттом их уличил портал Strategic Culture (SC).

«Глупый канцлер на самом деле показывает, насколько слабы европейские лидеры. Мерц пытается соревноваться с французом Эммануэлем Макроном и британским премьер-министром Киром Стармером в жалком соревновании, кто может вести себя жестче против России», — указано в статье.

Параллельно именно европейцы прикладывают максимальное количество усилий для того, чтобы сорвать мирные инициативы по Украине, продолжает автор материала. Эта тактика позволяет им поддерживать имидж на фоне полного провала внутренней политики.

«Проблема в том, что эти изнеженные европейские элиты рискуют своими жалкими играми развязать мировую ядерную войну», — говорится в публикации. Политики разных стран ЕС используют для этих целей множество приемов, но именно Мерц решился саботировать продолжение переговоров об урегулировании конфликта, прибегнув к провокациям.

«У Мерца, богатого корпоративного юриста, который не может исправить сломанную экономику Германии, есть дополнительный фетиш. Как и у его нацистского деда, мэра Брилона, который переименовал улицы в честь Гитлера и Геринга, герр Мерц унаследовал одержимость победить Россию», — делает вывод портал.

Ранее полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод выразил мнение, что лидеры стран ЕС понимают, что положение Украины на фронте ухудшается. В связи с этим они могут пойти на все, чтобы не допустить поражения Киева.