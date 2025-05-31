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00:48, 31 мая 2025Мир

Евросоюзу предрекли судьбу Атлантиды

Министр Бока: Евросоюз рискует исчезнуть, как Атлантида
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Евросоюз отступил от христианских ценностей, свободы слова и толерантности, из-за чего рискует исчезнуть, как Атлантида. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, его слова приводит РИА Новости.

«Утраченный суверенитет, исчезнувшие нации, оставленные ценности не вернутся. Тогда наши внуки будут слушать рассказы о когда-то существовавшей Европе так же, как мы слушаем рассказы о затонувшей Атлантиде», — предрек Бока.

По его словам, сейчас Евросоюз раскололся на два направления: патриотическое и федералистическое. Первые отстаивают суверенитет своих стран и христианских ценностей, а вторые — за централизацию объединения и расширение полномочий Брюсселя в ущерб отдельным государствам.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что санкции Европейского союза не способны повлиять на Россию. По его словам, Брюссель ввел ряд санкций против Москвы, которые не могут парализовать российскую военную экономику.

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