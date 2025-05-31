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13:42, 31 мая 2025Силовые структуры

Группа врачей из Приморья продавала новорожденных за границу. Они выращивали эмбрионы под видом лечения

В Приморье врачам предъявлены обвинения в продаже 13 новорожденных за границу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sopotnicki / Shutterstock / Fotodom  

В Приморье группу врачей обвиняют в торговле детьми. По данным прокуратуры региона, с 2018-го по 2022 год они продали 13 новорожденных, оформляя документы с ложными данными о бесплодии родителей. Затем врачи создавали эмбрионы под видом лечения.

Врачи заработали на продаже детей 53 миллиона рублей

Как сообщили в прокуратуре Приморского края, восемь сотрудников частной клиники обвиняют в торговле несовершеннолетними с их незаконным вывозом за границу. По данным следствия, с 2018-го по 2022 год они оформляли медицинскую документацию, в которой содержались ложные сведения о бесплодии покупателей и генетических родителей.

Фото: Robie Online / Shutterstock / Fotodom  

Под видом лечения подозреваемые выращивали эмбрионы и продавали новорожденных за границу, всего они таким образом перевезли 13 младенцев и заработали на этом 53 миллиона рублей.

Врачам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Еще один громкий случай торговли детьми произошел в 2023 году

В октябре 2023 года в Москве возбудили уголовное дело о торговле младенцами. Всего по делу проходят 19 фигурантов, среди которых три многодетных матери. У одной из них — Юлии Логиновой — на иждивении находятся 15 детей. Результаты ДНК-тестов подтвердили продажу четырех мальчиков и трех девочек, которых она усыновила и удочерила.

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В августе 2024 года Логинова признала вину в торговле детьми и планировала заключить сделку со следствием. В феврале 2025-го следователи завершили расследование уголовного дела, женщинам предъявили обвинения по статье 127.1 УК РФ («Торговля людьми») в окончательной редакции.

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