Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:26, 31 мая 2025Мир

Хегсет заявил об отсутствии стремления у США к конфликту с Китаем

Хегсет: США не стремятся к конфликту с Китаем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Соединенные Штаты Пит Хегсет не стремятся к конфликту с Китаем. Однако Вашингтон готов «сражаться и побеждать» в случае провала попыток, заявил глава Пентагона Пит Хегсет, пишет ТАСС.

«Мы не стремимся к конфликту с коммунистическим Китаем», — отметил он.

При этом Штаты не позволят вытеснить себя из Индо-Тихоокеанского региона. Шеф Пентагона утверждает, что Китай якобы желает стать гегемоном в Азии. Хегсет также обвинил Пекин в наращивании военной мощи.

Исходящая от Китая угроза реальна, и она может быть неминуемой, считает Хегсет.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил в соцсетях, что Китай «полностью нарушил» торговое соглашение, которое, по его словам, было заключено для спасения китайской экономики от краха после введения трехзначных американских пошлин.

Телеканал CNN ранее сообщил, что Белый дом и Пекин договариваются о проведении новых телефонных переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Курской области при атаке беспилотников ВСУ пострадали семь человек. В больницу попала семья с двумя детьми

    Названы самые курящие регионы России

    Суд взыскал с певицы Максаковой задолженность по налогам

    На рейсе британской авиакомпании обнаружили танцующего голого стюарда

    Валиева показала снимки с фотосессии в белом наряде

    Экономист дал советы по страховке от участия в преступных схемах

    Россияне оказались склонны очеловечивать роботы-пылесосы

    Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные переводы

    Трамп высказался насчет данных об употреблении Маском наркотиков

    Российский боец рассказал об уничтожении самоуверенного пикапа ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости