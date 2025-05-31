Кая Каллас назвала отношения России и Китая величайшим испытанием нашего времени

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала отношения России и Китая величайшим испытанием нашего времени. Ее заявление приводит Bloomberg.

«Когда Китай и Россия говорят о совместном руководстве изменениями, которых не было в течение столетий, и о пересмотре глобального порядка в сфере безопасности, мы все должны быть крайне обеспокоены», — подчеркнула спикер на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Каллас также обвинила Китай в военной поддержке России. «Если вы переживаете из-за Китая, вы должны переживать и из-за России. Это величайшее испытание нашего времени», — подытожила она.

Ранее в мае Кая Каллас предложила исключить Россию из одного вопроса по Черному морю.