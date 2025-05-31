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15:25, 31 мая 2025Мир

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Германии

Bild: В Германии самолет упал на жилой дом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sascha Rixkens / dpa / Globallookpress.com

В немецком городе Коршенбройх легкомоторный самолет упал на жилой дом. О происшествии в Германии сообщает газета Bild.

Двум людям, бывшим на борту, выжить не удалось. Один из них — пилот.

«Над городом Коршенбройх на Нижнем Рейне поднимаются черные клубы дыма, часть дома охвачена огнем», — говорится в публикации.

Воздушное судно задело фасад дома. Согласно предварительным данным, часть стены получила сильное повреждение. Известно, что пилот хотел приземлить самолет в Менхенгладбахе, однако, будучи в воздухе, сообщил о проблемах с двигателем.

28 мая на пляж в Кронштадте упал самолет «Дельфин-3». Борт совершал плановый облет после ремонта, когда у него отказал двигатель. В момент крушения в кабине находились два человека — обоим удалось выжить.

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