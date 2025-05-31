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14:46, 31 мая 2025Бывший СССР

На Украине начали уничтожать иностранные книги «за романтизацию России»

На Украине уничтожили книги писательницы из США Ларк «за романтизацию России»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: ognennaja / Shutterstock / Fotodom  

На Украине уничтожили тираж книг американской писательницы Софи Ларк «за романтизацию России». Об этом сообщается на официальной странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Харьковского издательства КСД.

«Мы хотим сообщить, что книга Софи Ларк не выйдет в продажу. Мы приняли решение об уничтожении тиража в 30 000 экземпляров и расторжении договора на все 6 книг серии. Мы признаем нашу ошибку с заключением договора с автором», — говорится в публикации.

Ранее одиннадцатилетний школьник из Красного Лимана, находящегося под контролем украинских сил, рассказал об оскорблениях из-за русского языка.

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