На Украине начали уничтожать иностранные книги «за романтизацию России»

На Украине уничтожили книги писательницы из США Ларк «за романтизацию России»

На Украине уничтожили тираж книг американской писательницы Софи Ларк «за романтизацию России». Об этом сообщается на официальной странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Харьковского издательства КСД.

«Мы хотим сообщить, что книга Софи Ларк не выйдет в продажу. Мы приняли решение об уничтожении тиража в 30 000 экземпляров и расторжении договора на все 6 книг серии. Мы признаем нашу ошибку с заключением договора с автором», — говорится в публикации.

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