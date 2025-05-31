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10:54, 31 мая 2025Россия

Школьник рассказал об оскорблениях из-за русского языка на подконтрольной ВСУ территории

Школьник из Красного Лимана рассказал о дискриминации из-за русского языка
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Одиннадцатилетний школьник из Красного Лимана, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал об оскорблениях из-за русского языка. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент он вместе с семьей перебрался на подконтрольную России территорию.

«Там (в школе — прим. «Ленты.ру») мне вообще не нравилось. Меня учителя не любили, потому что я на русском разговаривал», — рассказал он.

По его словам, одна из учительниц заставляла его разговаривать на украинском языке, а также оскорбляла его.

Ранее в ООН сочли дискриминационным закон Украины «О национальных меньшинствах» и обвинили Киев в нарушении прав граждан, говорящих на русском языке. Отмечается, что дискриминации по этому закону также подверглись люди армянского и цыганского происхождения.

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