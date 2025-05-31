Школьник из Красного Лимана рассказал о дискриминации из-за русского языка

Одиннадцатилетний школьник из Красного Лимана, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал об оскорблениях из-за русского языка. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент он вместе с семьей перебрался на подконтрольную России территорию.

«Там (в школе — прим. «Ленты.ру») мне вообще не нравилось. Меня учителя не любили, потому что я на русском разговаривал», — рассказал он.

По его словам, одна из учительниц заставляла его разговаривать на украинском языке, а также оскорбляла его.

Ранее в ООН сочли дискриминационным закон Украины «О национальных меньшинствах» и обвинили Киев в нарушении прав граждан, говорящих на русском языке. Отмечается, что дискриминации по этому закону также подверглись люди армянского и цыганского происхождения.