На Западе дали совет Украине перед новым раундом переговоров в Стамбуле

Аналитик Боснич: Украина в Стамбуле должна просить мир и отказаться от эскалации

Хорватский аналитик Драго Боснич в статье информационного портала InfoBRICS дал совет Украине перед новым раундом переговоров с российской делегацией в Стамбуле. По его словам, Киев должен немедленно запросить мир и отказаться от эскалации.

Эксперт считает, что республика должна принять любые условия, чтобы конфликт не разгорелся снова. Он добавил, что украинские власти выдвигают необоснованные требования, которые не соответствуют ситуации на линии фронта.

«США/НАТО не слишком довольны этим, поскольку они все еще пытаются выиграть больше времени для киевского режима, особенно сейчас, когда его ситуация на поле боя ухудшается», — заявил Боснич.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. Возглавлять российскую делегацию будет помощник президента России Владимир Мединский. По словам министра, Москва готова предоставить украинской делегации меморандум о ходе второго раунда переговоров.

