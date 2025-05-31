На Западе предложили четыре сценария поддержки Украины в 2026 году

Журналист Христофору описал 4 сценария поддержки Украины Западом в 2026 году

Союзники Украины на Западе могут продолжить поддерживать республику в 2026 году по четырем сценариям. Их описал журналист с Кипра Алекс Христофору в соцсети Х.

Он предложил три основных варианта развития событий. Первый — Соединенные Штаты выделят финансирование стране на 2026 год в размере 43,5 миллиарда долларов. Второй — Евросоюз забирает аналогичную сумму из замороженных российских активов и «переводит украденные средства в Киев». Третий — президент Украины Владимир Зеленский делает выбор в пользу капитуляции и принятия требований Москвы на переговорах в рамках «Стамбул Плюс».

«Есть еще вариант четвертый: прибыль от "редкоземельных минералов", проданных Великобритании и перепроданных США, легко покроет счет в 43,5 миллиарда долларов, и еще останутся деньги на покупку вилл в Майами», — написал Христофору.