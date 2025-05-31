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08:27, 31 мая 2025Россия

Названы самые курящие регионы России

Минздрав: Чечня стала регионом с самым низким уровнем курения в РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Чечня стала лидером в России по самому низкому уровню курения — всего 0,2 процента жителей употребляют табак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральным НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.

Низкие показатели также были зафиксированы в Ингушетии (6,17 процента), Кабардино-Балкарии (10,31 процента). Регионами с наибольшим числом курящих оказались Еврейская автономная область (34,38 процента), Амурская область (28,78 процента) и Бурятия (27,70 процента).

Ранее сообщалось, что Электронные сигареты оказались опаснее, чем предполагалось: крупное исследование с участием почти 250 тысяч человек показало устойчивую связь между вейпингом и хронической обструктивной болезнью легких.

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