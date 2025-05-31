Небензя назвал не устраивающую Россию ситуацию на переговорах с Украиной

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации заявил, что Россию не устроит ситуация, когда переговоры позволят Украине перевести дух и восстановить силы.
Дипломат подчеркнул, что на время перемирия необходимо остановить поставки оружия Киеву и прекратить мобилизацию. Однако Запад не устраивает подобный сценарий, с его стороны в адрес России звучат обвинения и призывы к 30-дневному прекращению огня.
«А нас не устраивает ситуация, которая позволит киевскому режиму перевести дух, зализать раны и остановить обрушение Восточного фронта», — сказал Небензя.
Он добавил, что для серьезного разговора о мире нужно сначала обсудить его параметры и условия, а потом говорить о режиме прекращения огня. По словам дипломата, Украина стоит перед выбором между миром и поражением на поле боя.
Ранее постпред заявил, что Россия готова продолжать боевые действия на Украине столько, сколько потребуется.