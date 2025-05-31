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08:41, 31 мая 2025Мир

Небензя назвал не устраивающую Россию ситуацию на переговорах с Украиной

Небензя: Россию не устроит ситуация, которая позволит Украине перевести дух
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации заявил, что Россию не устроит ситуация, когда переговоры позволят Украине перевести дух и восстановить силы.

Дипломат подчеркнул, что на время перемирия необходимо остановить поставки оружия Киеву и прекратить мобилизацию. Однако Запад не устраивает подобный сценарий, с его стороны в адрес России звучат обвинения и призывы к 30-дневному прекращению огня.

«А нас не устраивает ситуация, которая позволит киевскому режиму перевести дух, зализать раны и остановить обрушение Восточного фронта», — сказал Небензя.

Он добавил, что для серьезного разговора о мире нужно сначала обсудить его параметры и условия, а потом говорить о режиме прекращения огня. По словам дипломата, Украина стоит перед выбором между миром и поражением на поле боя.

Ранее постпред заявил, что Россия готова продолжать боевые действия на Украине столько, сколько потребуется.

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