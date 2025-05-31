Небензя назвал не устраивающую Россию ситуацию на переговорах с Украиной

Небензя: Россию не устроит ситуация, которая позволит Украине перевести дух

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации заявил, что Россию не устроит ситуация, когда переговоры позволят Украине перевести дух и восстановить силы.

Дипломат подчеркнул, что на время перемирия необходимо остановить поставки оружия Киеву и прекратить мобилизацию. Однако Запад не устраивает подобный сценарий, с его стороны в адрес России звучат обвинения и призывы к 30-дневному прекращению огня.

«А нас не устраивает ситуация, которая позволит киевскому режиму перевести дух, зализать раны и остановить обрушение Восточного фронта», — сказал Небензя.

Он добавил, что для серьезного разговора о мире нужно сначала обсудить его параметры и условия, а потом говорить о режиме прекращения огня. По словам дипломата, Украина стоит перед выбором между миром и поражением на поле боя.

Ранее постпред заявил, что Россия готова продолжать боевые действия на Украине столько, сколько потребуется.

