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14:36, 31 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Раскрыты правила питания для здорового долголетия

Нутрициолог Уваровская: Избыток соли и сахара в рационе приближают старость
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: RossHelen / Shutterstock / Fotodom

От того, что человек ест, во многом зависит его моральное и физическое состояние, работоспособность, наличие или отсутствие хронических заболеваний, а также продолжительность жизни, заявила семейный нутрициолог, эксперт Международного Института Интегративной Нутрициологии (МИИН) Ксения Уваровская. Правила питания для здорового долголетия она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

По словам Уваровской, основной принцип такого питания заключается в том, чтобы соблюдать баланс между вкусной, разнообразной и полезной пищей и любимыми вкусностями в рационе каждый день.

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Нутрициолог добавила, что избыток соли и сахара вредит здоровью. «Соль провоцирует нарушения в работе почек и печени, способствует вымыванию кальция и образованию отеков. Сахар же является фактором риска развития ожирения, атеросклероза, метаболических нарушений», — объяснила она. Специалистки уточнила, что часто избыток соли и сахара в рационе объясняется обилием в нем фастфуда, полуфабрикатов, энергетиков, сладких газированных напитков и покупных соусов.

Также тем, кто хочет прожить долго, Уваровская также рекомендовала остерегаться алкоголя.

Алкоголь провоцирует развитие заболеваний нервной, сердечно-сосудистой, иммунной и пищеварительной систем. Кроме того, спиртные напитки нарушают когнитивные функции мозга: память, концентрацию, умственную работоспособность. Наиболее чувствительны к токсическому воздействию алкоголя пожилые люди

Ксения Уваровскаянутрициолог

Ранее психиатр Роберт Уолдингер заявил, что, согласно исследованиям ученых, существует один неожиданный маркер долголетия. По его словам, этому способствуют не физические упражнения и правильное питание, как принято думать, а социальные связи.

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