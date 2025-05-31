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06:00, 31 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали настораживающие признаки мороженого

Роскачество: Внешний вид мороженного расскажет о его качестве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Определить испорченное мороженное можно по его внешнему виду, например, льдинки на поверхности говорят о повторной заморозке продукта. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Роскачества.

«Перед покупкой мороженого внимательно изучите его состав. Рецепт классического продукта включает молоко (не менее 40 %), сливки, масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты и стабилизаторы. Использование растительных жиров в молочном, сливочном мороженом и пломбире не допускается», — сообщили в Роскачестве.

Определить подделку или нарушение технологии можно по внешнему виду продукта, добавили в организации. В экспертизе пришли к выводу, что неоднородность оттенка или появление льдинок на поверхности говорят о плохом перемешивании ингредиентов или о повторной заморозке.

Также следует обратить внимание на состояние шоколадной глазури, белый налет на ней, рассыпчатость или липкость могут говорить о нарушениях при производстве и плохом качестве мороженного.

«На упаковке обязательно должна быть указана жирность: до 7,5 % — это молочное мороженое, от 8 до 11,5 % — сливочное, а от 12 до 20 % — пломбир. (…) Не бойтесь стабилизаторов в составе: они помогают мороженому сохранять форму и не таять слишком быстро», — пояснили в пресс-службы.

Деформация мороженного — признак того, что продукт хранился неправильно или его срок годности подходит к концу, заключили в Роскачестве.

По итогам 2023 года суммарные объемы потребления молочной продукции в России достигли рекордного за последние 28 лет показателя в 249 килограммов на душу населения.

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