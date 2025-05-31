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17:30, 31 мая 2025Ценности

Россияне начали делать одежду из чайного гриба

Россияне начали делать одежду из чайного гриба и назвали его тканью будущего
Мария Винар

Фото: thirawatana phaisalratana / Shutterstock / Fotodom

Россияне начали делать одежду из чайного гриба. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Материал, созданный из чайного гриба, называют «тканью будущего», отмечают журналисты. Выяснилось, что он полностью биоразлагаемый и его легко создать. Для этого необходимо заварить в таре сладкий чай, остудить и добавить чайный гриб. После этого рекомендуется упаковать в полиэтилен с целью предотвратить попадание воздуха и убрать в темное место. При соблюдении всех перечисленных этапов можно получить эластичный материал, который будет похож на кожу.

Однако, несмотря на популярность такого метода изготовления одежды, у него все же есть минусы. От влажности воздуха материал быстро размокает, а при низких температурах становится хрупким.

Ранее сообщалось, что в России принялись скупать бирки от хлеба. Тогда в беседе с журналистами россиянка Юлия рассказала, что нашла старые бирки на даче и решила их выставить на продажу. Через некоторое время к ней начали поступать много звонков. Некоторые потенциальные покупатели просили бирки с конкретными датами.

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