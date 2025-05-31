Российская семья пострадала при атаке БПЛА ВСУ

Врио губернатора Хинштейн: При атаке БПЛА ВСУ Рыльска пострадала семья

При атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Рыльска пострадала семья из четырех человек, их госпитализировали. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«К сожалению, пострадали семеро человек. В Рыльскую ЦРБ сейчас доставляется семья из четырех человек, среди них дети 13-ти и 16-ти лет. Еще две женщины и один мужчина получили осколочные ранения и находятся в шоковом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана!» — написал Хинштейн.

Глава региона добавил, что беспилотники также влетели в два пятиэтажных дома. В одном из них загорелась квартира, огонь перекинулся на соседние балконы. Пожар ликвидировали. В другом доме также произошло возгорание, которое было ликвидировано. Кроме того, в ряде квартир выбило окна.

Ранее жители Рыльска сообщили, что звуки взрывов в городе были слышны 30 мая около 23:00 по мск. О пролете украинских БПЛА рассказали жители еще двух городов Курской области: Льгова и Курчатова.