Швеция усилит противодействие перевозке российских энергоресурсов

Швеция усилит надзор за судами в целях борьбы с перевозкой энергоресурсов из РФ

Швеция с 1 июня усилит надзор за иностранными судами в целях борьбы с перевозкой энергоресурсов из России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Береговая охрана и морское управление должны собирать данные о страховке не только тех судов, которые заходят в порт, но и тех, которые проходят по территориальным водам или исключительной экономической зоне страны», — говорится в публикации.

Ранее российский посол Сергей Беляев сообщил, что двусторонние политические контакты России и Швеции заморожены по инициативе Стокгольма.