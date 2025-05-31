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18:23, 31 мая 2025Мир

Швеция усилит противодействие перевозке российских энергоресурсов

Швеция усилит надзор за судами в целях борьбы с перевозкой энергоресурсов из РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: DutchScenery / Getty Images

Швеция с 1 июня усилит надзор за иностранными судами в целях борьбы с перевозкой энергоресурсов из России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Береговая охрана и морское управление должны собирать данные о страховке не только тех судов, которые заходят в порт, но и тех, которые проходят по территориальным водам или исключительной экономической зоне страны», — говорится в публикации.

Ранее российский посол Сергей Беляев сообщил, что двусторонние политические контакты России и Швеции заморожены по инициативе Стокгольма.

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