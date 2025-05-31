Умерла заслуженная артистка России Рудова

На 85-м году ушла из жизни актриса Татьяна Рудова

Заслуженная артистка России, актриса Московского Губернского театра Татьяна Кузьминична Рудова скончалась 30 мая в возрасте 84 лет. Об этом сообщила пресс-атташе МГТ Лиана Хусаинова, передает ТАСС.

В МГТ назвали ее кончину большой потерей и отметили, что театральной семье будет очень не хватать Татьяны Кузьминичны. Театр также принес искренние соболезнования родным и близким актрисы.

«Ее всегда отличали профессионализм, преданность и любовь к театру, искренняя забота о коллегах», — говорится в сообщении.

Прощание с артисткой состоится 3 июня на Большой сцене Московского Губернского театра. Время церемонии будет объявлено дополнительно.

Татьяна Рудова окончила Театральное училище имени М. С. Щепкина в 1964 году и посвятила сцене более полувека. Зрители знали и любили ее за глубокие, тонкие роли, наполненные человечностью и внутренним светом.

Свою карьеру Рудова начала в Московском областном драматическом театре имени А. Н. Островского, позже много лет служила в Камерном театре. А с 2013 года — с момента основания — входила в труппу Московского Губернского театра.